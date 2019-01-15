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15. 01. 2019

В Новой Зеландии бастуют тысячи врачей, недовольных условиями труда

В Новой Зеландии началась очередная волна забастовок работников социального сектора, на этот раз недовольных условиями труда молодых врачей. Об этом во вторник, 15 января, сообщает Reuters.

"Почти 80% молодых врачей в Новой Зеландии не вышли работать в государственных больницах во вторник после провала переговоров представителей профсоюзов с правительством об условиях труда и заработной платы", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что более чем 3300 молодых врачей, работающих в правительственных учреждениях, с 3700 таких специалистов во всей стране, объявили забастовку. При этом некоторые из врачей собрались на демонстрацию, держа плакаты с требованиями лучшего расписания работы, но больших демонстраций пока не было.

В связи с этим тысячи хирургических операций, несущественных процедур и других услуг были отменены в больницах, хотя другие службы, в частности, спасатели, продолжают работать. Из-за этого правительственные больницы попросили людей обращаться только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что в Германии пройдет забастовка в шести аэропортах.

Также сообщалось, что в Индии около 200 миллионов человек приняли участие в общенациональной забастовке, которая продлилась два дня.

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Источник: korrespondent.net

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