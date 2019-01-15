Эпический кризис Венесуэлы. Америки против Мадуро

В Венесуэле, погрязшей в политическом и гуманитарном кризисе эпического масштаба, Николас Мадуро переизбран президентом до 2025 года. Церемония инаугурации на прошлой неделе стала вызовом США, Евросоюзу и странам Латинской Америки, которые отказываются признавать законность выборов.

Более трех миллионов венесуэльцев уже сбежали в соседние страны. Остальным приходится выживать в условиях неуправляемой гиперинфляции и зарплаты, не превышающей пяти долларов в месяц. А МВФ прогнозирует инфляцию до десяти миллионов процентов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Мир осуждает режим Мадуро

Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал Николаса Мадуро своим преемником в 2012 году. После смерти Чавеса от рака в 2013 году Мадуро стал и.о. президента. Через месяц он официально избрался на пост главы государства, набрав 51 процент голосов.

У Мадуро нет высшего образования. Он работал водителем автобуса в транспортной компании Metro de Caracas. Там он возглавил профсоюз и в 2000 году был избран в национальный парламент. В правительстве Чавеса с 2006 года был министром иностранных дел.

В 2015 году на выборах в парламент оппозиционные партии получили большинство мест и через год попытались начать процедуру импичмента. В ответ на их действия Мадуро созвал в 2017 году Конституционную ассамблею, которая распустила парламент.

В мае 2018 года в Венесуэле прошли досрочные выборы президента с рекордной неявкой, которые Мадуро выиграл с 67 процентами голосов.

Главный соперник Мадуро, бывший губернатор Энри Фалькон, еще до объявления официальных результатов заявил, что не признает их. Он потребовал провести новые выборы в декабре, традиционное время президентских выборов.

США, Канада, Европейский союз, 12 латиноамериканских стран, среди которых Мексика и Аргентина, тогда заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам. Только Россия, Куба, Эквадор, Боливия и Никарагуа признали эти выборы.

10 января 2019 года прошла инаугурация Мадуро. На церемонию в Верховный суд прибыли традиционные союзники - лидеры Кубы, Боливии и Сальвадора, а также президент Южной Осетии, представители России, Турции, Ирана, Китая и других стран.

Пока венесуэльский президент выступал, Организация американских государств 19 голосами "за", шесть "против" и восемью "воздержавшимися" приняла решение не признавать легитимность второго президентского срока режима Мадуро.

"Народ Венесуэлы не одинок, мы продолжаем работать ради того, чтобы восстановить демократию, права и свободы для всех", - заявил генсек организации Луис Альмагро..

С подобными заявлениями выступили ведущие мировые державы, в том числе США.

Тем не менее, пытаясь парировать обвинения, венесуэльский президент попросил "мировое сообщество войти в положение" и изложил свое видение событий, начиная с 2017 года, когда кризис государственной власти достиг своей наивысшей точки.

"Социалистическая революция" привела к нищете

Венесуэла - самая богатая нефтью территория, но Чавес и Мадуро за 20 лет у власти разорили страну под лозунгами мировой социалистической революции и победы над американскими империалистами.

Оба президента увлеченно печатали деньги, отнимали собственность, регулировали цены и занимали за границей сотни миллиардов долларов. Они разрушили нефтяную промышленность, довели страну до пустых полок, инфляции в миллион процентов и полного обесценения местной валюты. Все неудачи списывались на США.

Они отняли у иностранных нефтяных компаний все активы, а свою госкомпанию загубили непрофессионализмом и коррупцией.

С 2003 года в стране существует два курса обмена национальной валюты - официальный, устанавливаемый центробанком страны, и реальный - отражающий темпы инфляции.

Когда Чавес пришел к власти на грани веков, страна добывала почти 3,5 миллиона баррелей нефти в сутки. К 2017 году производство упало до двух миллионов баррелей, к осени прошлого года - до 1,5 миллиона, а к новому году и вовсе до 1,2 миллиона баррелей.

Во время первого президентского срока Мадуро внутри страны произошел беспрецедентный в истории Латинской Америки взрыв: хотя его страна не находилась в состоянии войны, объем ее экономики сократился на 50 процентов.

Очередь за предметами первой необходимости / Getty

В 2017 году несколько месяцев продолжались массовые уличные протесты. Но в 2018 году инфляция взлетела до одного миллиона процентов и критическая нехватка продовольствия, воды, лекарств и электричества заставила жителей Венесуэлы заниматься выживанием, а не свержением власти.

Положение в стране продолжает ухудшаться. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, инфляция в 2019 году может повыситься до десяти миллионов процентов.

Мадуро, считает Washington Post, в конечном итоге может быть свергнут диссидентами внутри страны или в результате народного восстания. В противном случае будет возрастать то давление, которое Венесуэла оказывает на своих соседей.

Проблемы для соседей

Проведенное недавно сотрудниками Брукингского института исследование свидетельствует, что границы страны могут пересечь еще пять миллионов человек.

Если и есть какой-то свет в этой мрачной картине, так это более настойчивые действия соседей Венесуэлы, направленные на преодоление кризиса, который с помощью вызываемых им потоков беженцев грозит дестабилизировать некоторые другие страны, пишет WP.

Правительство Перу уже ввело ограничения на пересечение своей границы, а также в банковской области.

Страны Латинской Америки до сих пор держали двери открытыми для бегущих венесуэльцев, однако добросердечность обходится им все дороже: как экономически, так и политически, поскольку не все довольны наплывом иностранцев и расходами на их содержание.

Минфин США регулярно расширяет санкции в отношении 70 физических лиц, а также блокируют Венесуэле доступ к американским банкам. Хотя американский президент Дональд Трамп несколько раз говорил о военном вмешательстве, он воздерживается от подобных действий, а также от менее значимых мер, включая бойкот добываемой в Венесуэле нефти.

Из Венесуэлы уже убежало более трех миллионов человек, согласно официальным данным соседних стран, однако ООН уверена, что реальная цифра выше, поскольку далеко не все регистрируются.

Миграционный кризис по ту сторону Атлантики давно затмил европейский кризис 2015 года. За последние два-три года Венесуэла увеличила мировую армию беженцев и мигрантов больше, чем разрушенные войной Афганистан или Судан.

Страна лишилась как минимум каждого десятого жителя, а общее число уехавших уже сопоставимо с населением Грузии или Молдовы и вскоре может подобраться к населению трех стран Балтии.

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Источник: korrespondent.net