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15. 01. 2019

В Каталонии прошла антитеррористическая операция: задержаны 14 человек

Испанские правоохранители провели в Каталонии операцию Александрия, во время которой были арестованы 14 человек, подозреваемых в подготовке крупного теракта. Об этом сообщает Regio 7 во вторник, 15 января.

Отмечается, что более 100 сотрудников различных силовых ведомств провели одновременные задержания в шести местах в Барселоне и ее пригороде – Игуаладе.

Были задержаны члены джихадистской ячейки – преимущественно уроженцы Алжира и Марокко. Они проживали по поддельным или же краденым документам.

Cмотрите фотогалерею: В Каталонии прошла антитеррористическая операция: задержаны 14 человек

Напомним, в конце декабря в Нидерландах полиция задержала в городе Роттердам четырех подозреваемых в подготовке теракта.

Ранее в Германии службы безопасности предотвратили крупный теракт на музыкальном фествивале. Это стало результатом более чем годичной операции.

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Источник: korrespondent.net

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