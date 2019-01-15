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15. 01. 2019

В Германии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Ирана

Правоохранительные органы Германии задержали сотрудника бундесвера Абдула Хамида С. во вторник, 15 января. Его подозревают в передаче секретной информации иранской спецслужбе в течение нескольких лет.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ сообщила, что в отношении задержанного гражданина ФРГ и Афганистана имеется обоснованное подозрение в шпионаже. Ордер на его арест был выдан еще 6 декабря.

Отмечается, что 50-летний обвиняемый служил в бундесвере консультантом в области страноведения и лингвистики. По роду своей деятельности он имел доступ к очень важной информации, касающейся военной миссии в Афганистане, а возможно и других сфер интереса органов безопасности ФРГ.

Ранее в бундесвере раскрыли группу из примерно 200 военнослужащих, которые готовили убийства политиков и лидеров объединений иммигрантов.

Напомним, за последние 10 лет из немецкой армии были уволены 199 правых экстремистов. Такие данные озвучили в министерстве обороны ФРГ.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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