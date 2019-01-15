Столкновение автобуса с фурой в РФ попало на видео

На дороге возле российского города Черняховск в Калининградской области пассажирский автобус столкнулся с фурой и опрокинулся в кювет. Об этом сообщает местный сайт Клопс.ru во вторник, 15 января.

В салоне автобуса находились 47 пассажиров, двое из них получили травмы и были доставлены в больницу.

Также было опубликовано видео столкновения траспортных средства. На кадрах видно, что фуру занесло на затяжном повороте, после чего ее прицеп оказался на встречной полосе. Пытаясь уйти от столкновения, водитель автобуса стал тормозить и повернул в сторону обочины, но не смог избежать аварии.

Напомним, 11 января в канадской столице Оттаве двухэтажный автобус наехал на остановку. В результате происшествия погибли три человека, еще 25 пострадали.

Ранее на трассе М-14 Одесса-Николаев перевернулся рейсовый автобус, ехавший по маршруту Херсон-Одесса. В результате ДТП были травмированы восемь пассажиров.

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Источник: korrespondent.net