Шок для всей Европы. Убийство мэра Гданьска

Павел Адамович управлял Гданьском напротяжении 20 лет. Впервые его избрали мэром еще в 1998 году и с тех пор исправно переизбирали.

Но, если в родном городе Адамович пользовался безусловной поддержкой, то в Польше в последние годы считался оппозиционным политиком, излишне либеральным, излишне мягким.

Местные националисты даже издали на него “Акт политической смерти” за “либерализм и мультикультуризм”.

Как видим, вместо политической смерти с Адамовичем расправились физически.

Нападение

Во время благотворительного концерта в Гданьске нападающий Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра. Затем мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная партия Гражданская платформа, в которой ранее состояли и Адамович, якобы его пытала. Именно поэтому Стефан В. и напал на политика.

Врачи не смогли спасти жизнь мэра и 14 января Адамович умер.

Стефан В. - 27-летний житель Гданьска ранее привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья, в том числе разбой. В декабре он только вышел из тюрьмы. В 2014 году (тогда, когда Гражданская платформа еще была при власти) он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за ограбление четырех банков.

Также известно, что нападавший имеет психические расстройства.

"Он все время говорит о своей ненависти к Гражданской платформы (сейчас в оппозиции). Считает, что несправедливо оказался в тюрьме во времена, когда при власти была Платформа" - рассказал один из офицеров полиции.

Пока убийцу арестовали на три месяца.

Реакция

В Варшаве тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия. Мэр столицы Рафал Тшасковский пригласил жителей Варшавы на встречу во Дворце культуры и науки еще до того, как пришло известие о смерти Адамовича.

przeciwko przemocy i nienawiści #PawelAdamowicz #Warszawa pic.twitter.com/EuuRB3S2IL — Dorota St (@dorstelm) 14 января 2019 г.

Подобные встречи проходят во многих городах Польши. Люди зажгли свечи под лозунгом "Стоп ненависть".

В память о мэре Гданьска в Варшаве объявили трехдневный траур

Президент Польши Анджей Дуда инициировал проведение марша против насилия и ненависти.

Полиция арестовала трех человек, которые призывали к новым смертям после убийства Адамовича. Так, 15 января полиция Варшавы сообщила, что задержала жителя столицы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о возможной смерти президента Анджея Дуды. Также польская полиция задержала мужчину, который через Twitter угрожал мэрам Познани и Вроцлава.

"Еще Яшковяка и мэра Вроцлава... Они стали жертвами своего левого, безбожного подхода к своим позициям", - написал в Twitter мужчина, комментируя недавнее нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича.

Глобальная проблема

Данная история - показательна для нынешней Польши и может стать водоразделом в ее современной истории, считают эксперты.

В первую очередь речь идет об атмосфере ненависти к политическим оппонентам – атмосфере, возникшей в стране только в последние годы, с приходом в 2015 году к власти партии Право и справедливость.

EPA Митинги в Польше

Адамович оппонировал антимиграционной политике нынешней власти, и готов был принять беженцев в Гданьске.

“В последнее время Адамович был объектом хейта, как со стороны политических оппонентов, так и государственных и проправительственных СМИ. То есть Адамович был одним из тех, в отношении кого часть польского общества канализировала свою ненависть… Польша не выстоит перед внешними вызовами, если не научится, что можно быть поляком и быть либералом, сторонником мультикультурализма и просто быть другим. Быть другим - это нормально. В этом нет опасности. Опасность заключается в том, когда кто-то хочет, чтобы все были одинаковые”, - считает украинский историк Александр Зинченко.

Для Украины подобные проблемы Польши также опасны. Во-первых, рост ненависти внутри страны уже давно ощущают на себе украинские мигранты в Польше. Во-вторых, слабая Польша, расколотая внутренними проблемами также не выгодна Украине, ведь Варшава на международной арене является одним из главных наших партнеров и адвокатов.

Источник: korrespondent.net