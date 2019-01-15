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15. 01. 2019

Взрыв дома в РФ: число жертв выросло до четырех

Число жертв обрушения дома в городе Шахты Ростовской области выросло до четырех человек. Об этом во вторник, 15 января, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Как сообщил глава МЧС Ростовской области Вячеслав Бутко, обнаружены тела еще двух погибших - мужчины и женщины.

"Остается неизвестной судьба одного человека", - сказал он.

Ранее при разборе завалов дома в городе Шахты спасатели обнаружили тело второго погибшего.

Как сообщалось, утром 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты произошел взрыв. Семь человек извлекли из-под завалов, один погиб. Неизвестной оставалась судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.

 

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Источник: korrespondent.net

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