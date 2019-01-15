Лента RSS
Подписаться на ленту
15 января 2019, вторник, 18:37
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
15. 01. 2019

В Найроби боевики атаковали гостиницу: есть жертвы

В столице Кении во вторник, 15 января, боевики совершили нападение на гостинично-офисный комплекс, во время которого по меньшей мере три человека погибли, сообщает кенийская газета The Star.

Также издание сообщает, что несколько человек удерживаются в качестве заложников.

"Несколько заложников находятся в отеле Dusit. Мы ждем подкрепления", - заявил газете представитель кенийской полиции.

Ранее у комплекса прогремели два взрыва и была слышна стрельба. Как отметили в полиции, нападавшие прибыли на место происшествие в бронежилетах.

По данным агентства Reuters, ответственность за вылазку взяла на себя радикальная группировка Аш-Шабаб.

Аш-Шабаб была создана в 2004 году. Группировка финансируется Аль-Каидой, сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения в подконтрольных ей районах, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.

Напомним, накануне в Кабуле почти 100 человек пострадали при взрыве. Бомба взорвалась в квартале, где живут многие иностранцы и расположены офисы неправительственных организаций.

А в Нидерландах задержали четырех человек за подготовку теракта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В супруги хочу найти человека со сходным чувством юмора. Уже представляю, как в 9 вечера мы ржем, что оба забыли забрать детей из садика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.