Финал Brexit. В Британии ожидают затяжной хаос

В процессе выхода Великобритании из Евросоюза 15 января наступает заключительный этап. Во вторник парламент голосует по документу с планом Brexit, разработанному премьер-министром Терезой Мэй совместно с Брюсселем. Результаты будут известны ближе к полуночи.

Британская пресса пишет, что парламент готовится отклонить проект соглашения о выходе Британии королевства, что может обернуться длительным хаосом и отставкой Мэй. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Голосование по Brexit без большинства

Депутаты британского парламента 15 января одобрят или отвергнут соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Отдельно депутаты проголосуют по декларации, в которой описываются отношения между Лондоном и Брюсселем после Brexit.

Для принятия документа необходимы голоса 320 депутатов. Однако в парламенте у Мэй нет большинства. При этом в рядах ее Консервативной партии есть сторонники жесткого Brexit, которые будут голосовать против плана Мэй.

Кроме того, поддерживающая премьера Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии против плана из-за споров о контроле на границе.

Дебаты по Brexit идут в парламенте с 9 января, в ходе них были приняты поправки не в пользу правительства. Теперь правительство не сможет принимать решения об увеличении расходов без согласия парламента в случае Brexit без соглашения с ЕС.

Кроме того, правительству для представления альтернативного плана выделили только три дня. Ранее у них на это было три недели.

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Голосование начнется в 19 часов по местному времени. Спикер Палаты общин Джон Беркоу, согласно протоколу, попросит депутатов громко произнести "за" или "против".

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Если спикер не сможет определить, каков четкий результат голосования, он призовет депутатов пройти в коридоры для голосования: соответственно "за" и "против".

При выходе служащие парламента запишут фамилии депутатов, после чего счетчики подсчитают их число. Результаты фиксируются письменно и вручаются главному счетчику. Он зачитывает итоги голосования. После этого запись вручается спикеру. Председатель парламента еще раз ее зачитывает и оглашает конечный результат.

Беркоу уже объявил, что он выбрал четыре поправки к договору и вынесет их на суд депутатов перед основным голосованием. Все они - антиправительственные:

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План выхода Британии из ЕС

Королевство должно выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Правительство Мэй представило в июле 2018 года мягкий Brexit в котором предлагалось, с одной стороны, запретить гражданам ЕС свободно жить и работать в Британии, а с другой - свободную торговлю королевства с Евросоюзом.

Сторонники "жесткого" выхода опасаются, что в этом случае Великобритания будет прочно привязана к Евросоюзу на неопределенное время.

Стоит отметить, что многие британцы продолжают выступать за сохранение членства в ЕС, а ряд ведущих экономистов предрекает драматические последствия для британской экономики в случае "жесткого" разрыва.

Министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выступали за более жесткий план, поэтому ушли в отставку. Он предполагает выхода королевства из ЕС без предварительного заключения двусторонних торговых, таможенных и других договоров.

План Мэй, представленный летом, раскритиковали в ЕС. Подробно в материале Провал Brexit: Почему Меркель оскорбила Мэй.

В ноябре британский премьер и Евросоюз наконец достигли соглашения по выходу Британии. Самым спорным вопросом было и остается будущее границы между Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, и Ирландией, входящей в ЕС.

В соответствии с договоренностями, граница между ними останется открытой (там не будет таможенного контроля) в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле.

Как Британия, так и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем.

Пока решение о прозрачной границе не будет найдено, действие таможенных правил и правил общего рынка ЕС по сути продолжится на всей территории Соединенного Королевства.

Договоренность также подразумевает сохранение Великобритании в той или иной форме в составе таможенного союза и/или единого рынка ЕС, наподобие отношений ЕС с Норвегией. В ответ Лондону придется пойти на уступки и дать послабление в вопросе доступа рабочей силы из ЕС на свою территорию.

Что пишет пресса: никто не знает, что будет дальше

Times предупреждает, что, отвергая план Мэй, Британия окажется в непредсказуемом положении и должна готовиться к периоду длительного хаоса.

Guardian советуют извлечь из происходящего уроки, отмечая, что мир не мечтает решать проблемы королевства. Важный урок для британских политиков: нельзя ввязываться в бой, который скорее всего будет проигран.

Daily Telegraph пишет, что в случае провала плана премьера лидер лейбористов Джереми Корбин сразу призовет к голосованию по недоверию парламенту. Если парламент с ним согласится, то внеочередные выборы могут быть объявлены уже на этой недели.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Мэй примет решение по своей отставке в зависимости от убедительности своего поражения.

Тем временем медиа-активность потенциальных преемников Мэй - Бориса Джонсона, Доминика Рааба и Дэвида Дэвиса - растет.

Би-би-си отмечает, что большинство против договора о выходе. После того как парламент откажется ратифицировать договор, возможно любое развитие событий, включая крайние и пока теоретические варианты "обвального" выхода без урегулирования отношений Британии с ЕС, либо отмены Brexit.

При этом ни один из возможных альтернативных вариантов на данный момент не набирает парламентского большинства, что и делает нарастающий кризис особенно тяжелым и непредсказуемым, отмечает издание.

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Некоторые обозреватели описывают нынешнюю ситуацию не как противостояние между Лондоном и Брюсселем, а как жесткую борьбу между правительством и парламентом Великобритании.

Она может быть предвестником конституционного кризиса, поскольку никто не знает, что произойдет в ближайшее время. Большинства нет ни у одного из вариантов.

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Источник: korrespondent.net