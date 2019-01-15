США разочарованы переговорами с Россией по ракетам

Глава делегации США замгоссекретаря Андреа Томпсон назвала разочаровывающей встречу с представителями МИД России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом во вторник, 15 января, сообщает пресс-служба постпредства США в Женеве.

"Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает нарушать ДРСМД. Россия не была готова объяснить, как планирует вернуться к полному и проверяемому выполнению документа", - отметила Томпсон.

Она заявила, что США остаются привержены сделанному 4 декабря госсекретарем Майклом Помпео заявлению о том, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по документу, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора.

"Наша позиция ясна. Россия должна уничтожить свою ракетную систему, не соответствующую [ДРСМД]. Делегация США проинформирует своих союзников и партнеров, в том числе НАТО, об этих дискуссиях", - добавила Томпсон.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков возложил ответственность за прекращение ракетного договора на США, сообщает ТАСС.

Он заявил, что Россия после консультаций в Женеве убедилась, что США идут на слом Договора по ракетам.

Кроме того, по словам Рябкова, США оказались не готовы к диалогу по беспилотникам, ракетам-мишеням и установкам Mk-41.

Также он сообщил, что Россия предложила США ряд мер по прояснению характеристик ракеты 9М729, которую Вашингтон считает нарушающей ДРСМД.

Напомним, 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.