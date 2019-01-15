МИД РФ: ЕС должен заставить Киев выполнять Минск-2

Евросоюз должен заставить киевские власти выполнять минские договоренности. Об этом заявил во вторник, 15 января, замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.

"В том, что касается минских соглашений, мы рассчитывали, что Евросоюз, именно Европа, которая меньше других должна быть заинтересована в наличии конфликта у своих границ, должна занять проактивную позицию и заставить, наконец, киевский режим выполнить то, под чем он подписался несколько раз на самом высоком уровне", - сказал он.

Как заявил дипломат, Киев подрывает договоренности, достигнутые на высшем уровне - о разведении сил в станице Луганской и фиксации на бумаге "формулы Штайнмайера". "Ничего из этого не делается", - констатировал Грушко.

Ранее сообщалось, что в России сейчас считают бессмысленным проведение встречи лидеров нормандской четверки.

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Источник: korrespondent.net