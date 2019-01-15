Война с Huawei. Канадца в КНР приговорили к смерти

Китайский суд приговорил к смерти гражданина Канады Роберта Шелленберга, назвав его "ключевым членом" организованной международной подпольной сети, торгующей наркотиками.

Сам Шелленберг называет себя туристом, невольно втянутым в контрабанду наркотиков. Его защита называет обвинения "смехотворными" и жалуется на противодействие прокурора и главного судьи.

Критики такого приговора связывают его с арестом топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу и называют Шелленберга жертвой дела, имеющего политическое значение. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Третья казнь граждан Канады в Китае

В прошлом китайские власти казнили по меньшей мере двух канадских граждан, несмотря на жесткие возражения властей Канады. Оба были китайского происхожения.

36-летний Роберт Шелленберг слабо реагировал на происходящее в суде, оставаясь неподвижным и молча признав приговор против него, пишет канадское издание Globe and Mail.

Слушаниия по его делу длились всего один день. Он заявил, что не виновен и является туристом, невольно вовлеченным в процесс транспортировки наркотиков в Австралию человеком, которого он считал своим переводчиком.

Шелленберг был арестован в 2014 году на борту самолета, отправляющегося в Гуанчжоу. Через четыре года его приговорили к 15 годам как соучастника контрабанды наркотиков. Но 29 декабря 2018 года было назначено новое слушание после появление новых доказательств, среди которых телефонные разговоры и финансовые операции.

В свою очередь, его переводчик Cюй Цин, который проходил по делу как свидетель, заявил, что это он был пешкой: переводчиком, который по неосторожности оказался втянут в план Шелленберга и других, кто упаковал 222 килограмма метамфетамина в мешки, наполненные пластиковыми гранулами, и спрятал их внутри шин.

Город Далян, в котором Шелленберг провел неделю, а также его поведение расценили не типичным для туристов.

По словам обвиняемого, он гулял по торговым центра, ресторанам и ночным клубам. Затем, как он говорит, его отвезли к складу, после чего вместе с переводчиком он купил ножницы, скотч, фонарики и перчатки, по словам суда, для упаковки наркотиков в шины.

Суд в целом принял доводы обвинителей и постановил, что Шелленберг подорвал социальную стабильность в Китае и нанес ущерб международному сообществу.

Канадцу не была предоставлена двухлетняя отсрочку, по которой можно избежать смертного приговора при прилежном поведении. Однако у него есть десять дней на обжалование приговора.

Его адвокат Чжан Дуншуо говорит, что Шелленберг не получил ни копейки прибыли от своего предполагаемого участия в незаконном обороте наркотиков.

Он допустил, что Шелленберга может быть причастен к преступлению, но потребовал неопровержимых доказательств и попросил судей рассмотреть вариант с депортацией в свете мирового внимания к делу.

Эксперт по китайскому законодательству и уголовному правосудию из Университета Торонто Сидда Лю считает, что поспешный приговор Шелленбергу "плохо отразится на системе уголовного правосудия в Китае".

"Судьи часто либо игнорируют аргументы защиты, либо просто упоминают их в решении. На самом деле это обычная проблема системы уголовного правосудия Китая", - сказал он.

Связь с Huawei

Аарон Коннелли, научный сотрудник, специализирующийся на вопросах внешней политики из Международного института стратегических исследований заявил, что Пекин сейчас угрожает казнить одного из заложников, которых взял после ареста Ваньчжоу.

Напомним, 1 декабря в Канаде по запросу США арестовали топ-менеджера китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу. Дочь основателя Huawei, занимающая в компании пост финансового директора и заместителя председателя совета директоров подозревается США в связи с "иранским делом" Huawei.

Вашингтон ведет расследование против китайской компании с апреля этого года из-за нарушения американских санкций, введенных против Ирана. Соединенные Штаты обвиняют Мэн Ваньчжоу в сокрытии деловых связей Huawei с компанией Skycom, у которой есть бизнес в Иране. Подробно в материале Война с Huawei. Китай отвечает миру арестами.

"Почему китайское правительство так много шума подняло вокруг того, что должно было стать обычным делом, связанным с наркотиками? Когда в последний раз они делали что-то подобное? Ответ очевиден: захват заложника бесполезен, если вы держите это в тайне", - сказал Дональд Кларк, профессор Университета Джорджа Вашингтона и эксперт по правовой системе Китая.

Он считает, что судьба канадца решится вне зависимости от его фактической вины или невиновности.

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Источник: korrespondent.net