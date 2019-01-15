В США вдвое увеличили оценку ущерба от "шатдауна"

Правительство США вдвое увеличило оценку ущерба экономике страны от частичной приостановки работы федеральных учреждений, сообщает CNBC.
Теперь каждая неделя "шатдауна" будет приводить к снижению темпов роста ВВП страны в первом квартале на 0,1 процентного пункта (п.п.), хотя ранее предполагалось, что это ослабит рост экономики страны лишь 0,05 п.п. в неделю.
Таким образом, если правительство не возобновит работу до конца января, рост экономики в январе-марте замедлится на существенные 0,5 п.п.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby