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15. 01. 2019

Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором

Национальная ассамблея Венесуэлы во вторник, 15 января, приняла заявление, в котором Николас Мадуро объявлен узурпатором власти, сообщает портал Nacional.

Такое решение депутатов подразумевает также объявление недействительными всех действий и решений исполнительной власти.

"Одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции. Да благословит Бог народ Венесуэлы", - заявил глава ассамблеи Хуан Гуайдо.

Находящаяся с 2016 года под контролем оппозиции Национальная ассамблея отстранена Мадуро от участия в политической жизни страны и заменена Национальным учредительным собранием, состоящим из его сторонников.

Мадуро вступил в должность президента 10 января по итогам майских выборов, на которых он одержал победу. При этом оппозиция и многие страны мира отказались признавать их итоги, обвинив власти Венесуэлы в нарушении демократических процедур.

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Источник: korrespondent.net

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