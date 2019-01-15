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15. 01. 2019

Парламент Британии отклонил план Мэй по Brexit

Британские депутаты во вторник, 15 января, отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сообщает ТАСС.

В Палате общин британского парламента 432 депутата высказались против сделки, одобренной Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после 1,5 года переговоров. Поддержали этот проект соглашения 202 депутата.

Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Напомним, 25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза. На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после Brexit.

В декабре  в британском парламенте прошли пятидневные дебаты, но голосование в Палате общин о соглашении по Brexit, первоначально запланированное на 11 декабря, было перенесено на 15 января.

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Источник: korrespondent.net

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