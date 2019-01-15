В Британии инициировали недоверие правительству

В Великобритании крупнейшая оппозиционная партия инициирует голосования за объявление недоверие правительству Терезы Мэй. Об этом во вторник, 15 января, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что о таком намерении депутаты заявили во время дискуссии в Палате общин британского парламента. Голосование о недоверии правительству уже запланировано на среду, 16 января и правительство Мэй согласилось с этой датой.

Инициатором недоверия стала партия Лейбористов.

"Джереми Корбин (лидер лейбористов) зарегистрировал предложение о недоверии правительству по итогам исторического поражения соглашения Терезы Мэй", - говорится сообщении на официальном аккаунте партии в Twitter.

Телекомпания BBC, которая транслирует дебаты в Палате общин, подчеркивает, что Североирландская партия унионистов, которая является частью правительственной коалиции, но выступает против правительственной версии соглашения с ЕС, все же поддержит правительство.

Результат голосования во многом зависит от того, поддержат ли недоверие те однопартийцы Мэй, которые находятся во внутренней оппозиции к правительству и голосовали против соглашения. Как известно, документ поддержали всего 202 депутата, против проголосовали 432, в том числе более 100 депутатов из возглавляемой Мэй Консервативной партии.

В случае поддержки вотума недоверия у парламента есть две недели, чтобы сформировать новое правительство или проголосовать за "восстановление доверия" к команде Мэй. Если этого не произойдет, в Великобритании будут объявлены новые парламентские выборы.

Как сообщалось, ранее парламент Британии отказался обсуждать вопрос о недоверии Мэй.

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Напомним, сегодня парламент Британии отклонил план Мэй по Brexit. 432 депутата высказались против сделки, пооддержали этот проект соглашения лишь 202 депутата.

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Источник: korrespondent.net