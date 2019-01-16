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16. 01. 2019

В ЕС потребовали объяснений от Британии по Brexit


Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Лондон "прояснить свои намерения" после того, как парламент отверг предложенную премьером страны Терезой Мэй сделку с Европейским Сюзом по Brexit, передает РИА Новости во вторник, 15 января.
 
По словам Юнкера, время почти истекло. "Я призываю Соединенное Королевство как можно скорее прояснить свои намерения", – сказал политик.
 
Юнкер добавил, что с сожалением воспринял итоги голосования, но подчеркнул, что со стороны ЕС процесс ратификации соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза продолжается.
 
Напомним, британские депутаты отклонили план выхода Великобритании из ЕС, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Кроме того, оппозиция инициировала недоверие правительству.

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Источник: korrespondent.net

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