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16. 01. 2019

Посол США пояснил свои угрозы из-за Nord Stream-2


Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью газете Rheinische Post подтвердил возможность введения санкций против компаний, занятых в реализации российского проекта Северный поток-2.
 
Так дипломат прокомментировал свое письмо, разосланное немецким компаниям. Гренелл отметил, что его задачей как посла США в Германии является представление немецкому правительству, бизнесу, СМИ и общественности политики, которую проводит его руководство.
 
"Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы делали публично, – компании, которые работают в секторе экспорта российских энергоресурсов, рискуют попасть под возможные санкции", – заявил посол, подчеркнув, что и дальше будет продвигать соответствующую американскую политику. 
 
Напомним, 12 января посол США разослал письма нескольким немецким компаниям с угрозой санкций из-за Северного потока-2. В Бундестаге ответили на угрозы со стороны американского дипломата.

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Источник: korrespondent.net

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