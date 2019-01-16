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16. 01. 2019

Возросло число жертв взрыва дома в России


Спасатели извлекли тело еще одной жертвы частичного обрушения дома в городе Шахты в Ростовской области России. Об этом сообщает в среду, 16 января, ТАСС со ссылкой на представителя МЧС РФ.

Представитель экстренных служб отметил, что спасатели извлекли тело последнего, пятого погибшего. Поисковая операция завершена.

Напомним, утром 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты произошел взрыв. Обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами. Из пострадавшего дома были эвакуированы 140 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Источник: korrespondent.net

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