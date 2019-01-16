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16. 01. 2019

Нападение на отель в Кении: погибли граждане США и Британии


В результате нападения боевиков на отель в Найроби погибли 15 человек, в их числе гражданин США и гражданин Великобритании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника местного морга.

Такой вывод был сделан по наличию документов, удостоверяющих личность. Еще 11 жертв нападения оказались кенийцами, а двое не имели при себе документов.

В Госдепе США подтвердили, что в Кении погиб гражданин США. Комментариев от МИД Великобритании в настоящее время не поступало.

Напомним, 15 января в столице Кении Найроби была совершена террористическая атака на гостиничный комплекс Dusit. Погибли 15 человек. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.

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Источник: korrespondent.net

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