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16. 01. 2019

Новых переговоров по Brexit не будет - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность новых переговоров Европейского Союза с Великобританией об условиях ее выхода (Brexit). Об этом в среду, 16 января, сообщила газета Le Figaro.

"Можно улучшить один или два пункта, но я в это особо не верю, потому что мы сделали максимум возможного для сделки и не станем для решения внутренней британской проблемы отказываться от защиты интересов европейцев", - заявил французский президент.

По его мнению, от выхода королевства из ЕС без соглашения в первую очередь проигрывают сами британцы.

Ранее британские депутаты 15 января отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Напомним, 25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза. На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после Brexit.

Как известно, Великобритания должна покинуть Евросоюз уже через 73 дня. Однако лидеры ЕС неоднократно заявляли, что если нынешнее соглашение не удастся принять в Лондоне, то Брюссель не пойдет ни на какие уступки, и Brexit пройдет без соглашения.

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Источник: korrespondent.net

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