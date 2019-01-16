В Бразилии разрешили покупать до четырех единиц оружия

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару издал указ, упрощающий приобретение огнестрельного оружия в стране. В частности, части жителей разрешили покупать до четырех единиц оружия.

Согласно новому закону, бразильцы старше 25 лет без судимости смогут покупать до четырех единиц огнестрельного оружия, если они живут в регионе с высоким показателем числа убийств (более 10 убийств на 100 тысяч жителей).

Как заявили в команде Болсонару, де-факто это нововведение будет работать во всех 27 бразильских штатах.

Ранее для приобретения оружия бразильцы должны были доказать, что оно им нужно по тем или иным причинам. По мнению ультраправого президента Бразилии, это было слишком "субъективно", а теперь у "добрых граждан" появилось "право на самозащиту".

При этом в новом законе не говорится о ношении оружия в общественных местах - только о покупке и хранении дома.

В то же время критики нововведения считают, что оно приведет лишь к увеличению числа насильственных преступлений.

Известно, что в Бразилии за 2017 год было зафиксировано почти 64 тысячи убийств. На 100 тысяч жителей приходится 30,8 случаев убийств, что делает Бразилию одной из самых опасных стран мира за исключением горячих точек.

Ранее стало известно, что во многих странах Западной Европы увеличивается число владельцев оружия на фоне обеспокоенности по поводу терроризма и насильственных преступлений.

Также сообщалось, что в течение 2018 года сотрудники СБУ изъяли у населения более тысячи единиц огнестрельного оружия и более полмиллиона патронов.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net