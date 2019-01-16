Из России депортировали скандальную украинскую журналистку

Скандальную львовскую журналистку Елену Бойко, которая в августе 2015 года после обысков СБУ сбежала в Москву, принудительно депортировали с территории России. Об этом в среду, 16 января, сообщил главный редактор российского интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко в Facebook.

По его словам, Бойко депортировали в Украину через пункт пропуска Гоптовка, граничащей с одноименным украинским КПП в Харьковской области.

"Елена сидит в нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у нее открыт только один путь - в Украину, в Харьков", - написал Осташко в соцсети.

Позже он дописал, что журналистка уже покинула территорию РФ.

Ранее сообщалось, что из России решили депортировать скандальную украинскую журналистку Елену Бойко, которая нарушила правила пребывания на территории страны.

В свою очередь в Украине Бойко подозревают по статьям покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственная измена. В России она известна своими выступлениями с критикой действующей украинской власти на ток-шоу пропагандистских телеканалов.

Напомним, ранее в Украину не пустили четырех российских журналисток.

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Источник: korrespondent.net