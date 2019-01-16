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16. 01. 2019

В Нью-Йорке мужчина с молотком напал на ресторан, есть жертвы

В американском Нью-Йорке вооруженный молотком мужчина напал на один из ресторанов, убив шеф-повара и серьезно ранив еще двух человек. Об этом в среду, 16 января, сообщает телеканал NBC New York.

В частности, указано, что инцидент произошел 15 января вечером в ресторане Seaport Buffet в районе Бруклин.

По данным полиции, мужчина с молотком сначала напал на 60-летнего владельца ресторана, который находился недалеко от входа, а затем атаковал 34-летнего шеф-повара и 50-летнего сотрудника заведения.

"Трое пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, позже раненный шеф-повар умер", - говорится в сообщении.

Ранее в японской столице Токио автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего семь человек получили ранения.

Также сообщалось, что на прохожих в китайском городе Фучжоу напал мужчина с ножом. В результате инцидента погиб один человек и еще 19 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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