Лавров назвал свои "критерии адекватности" для украинской власти

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров критерием адекватности для украинской власти считает выполнение Киевом своих обязательств и Конституции Украины. Такое мнение он высказал на большой пресс-конференции в Москве, сообщает в среду, 16 января, ТАСС.

"Критерии адекватности - собственно говоря, уважение своих обязательств, уважение собственной Конституции, своих законов", - сказал глава МИД РФ на вопрос, что именно он считал бы адекватным со стороны украинских политиков.

При этом Евромайдан в Украине в 2014 году и все его последствия он считает примером неадекватности.

"Я думаю, что это неадекватно", - отметил Лавров.

В свою очередь, продолжил глава МИД РФ, Москве в 2014 году показалась адекватной позиция на тот момент кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, который заявлял тогда, что он "будет президентом мира".

"Но когда он стал руководителем украинского государства, то таких слов больше не произносил, а произносит он все больше и больше воинственные заявления, обещания освободить так называемые оккупированные территории, и категорически отказывается выполнять то, под чем он сам подписался в минских договоренностях", - сказал Лавров.

По его словам, Порошенко саботирует и последующие договоренности лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), в том числе - о разведении сил и средств в Станице Луганской и в населенных пунктах Петровское и Золотое, а также реализацию "формулы Штайнмайера".

Говоря о ситуации с задержанными в РФ украинцами, Лавров отметил, что диалог по этой теме ведут омбудсмены двух стран.

Кроме того, глава МИД России утверждает, что "Конституцию Украины и международные обязательства Киева непосредственно нарушают" украинский закон об образовании и проект закона о статусе украинского языка как государственного.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина готовит провокацию на границе.

Перед этим он заявлял, что Россия потеряет остальную Украину, если признает самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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Источник: korrespondent.net