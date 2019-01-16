В Сербии задержали подозреваемого в подготовке покушения на Путина

Сербское Агентство безопасности и информации задержало 21-летнего джихадиста, которого подозревают в подготовке покушения на российского президента Владимира Путина. Об этом в среду, 16 января, сообщает сербское издание Pravda.

Отмечается, что правоохранители задержали Армина Алибашича во вторник в местности Нови Пазар на юге страны. Он привлек внимание патрульных своим необычно большим рюкзаком, где, как оказалось, находился карабин с оптическим прицелом.

После этого службы безопасности обыскали квартиру молодого человека. Там они нашли запас оружия, материалы для изготовления взрывчатки, в частности химические вещества и детонаторы.

Также у задержанного нашли флаг "Исламского государства", а на его компьютере - материалы, созданные джихадистами.

Из этого силовики сделали вывод, что мужчина готовил убийство Путина, который посетит Белград 17 января.

"Сербские службы безопасности очень внимательно занялись этим делом. Известно, что Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия ведет против "Исламского государства". Не исключено, что бомба, которую мастерил Алибашич, должна была быть активирована в день приезда Путина. Наши службы сотрудничают с россиянами и держат ситуацию под контролем, президент в Белграде будет в безопасности", - говорится в сообщении.

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Источник: korrespondent.net