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16. 01. 2019

Лавров оценил вероятность объединения России и Беларуси

Создание общих с Беларусью конституции, суда и парламента в настоящее время невозможно. Об этом в среду, 16 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года, трансляцию которой вели российские СМИ.

Лавров также подчеркнул, что Россия и не настаивает на создании общих органов власти.

"С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем", - заявил Лавров.

При этом он добавил, что удивлен шумихе вокруг последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно судьбы Союзного государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с РФ не стоит.

Напомним, в декабре прошлого года состоялись две встречи Лукашенко и Путина.

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Источник: korrespondent.net

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