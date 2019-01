Провал Brexit. Британия не выйдет из ЕС?

Великобритания уже третий год выходит из Европейского Союза, но все никак не выйдет.

ЕС уже утвердил с правительством Британии соглашение о Brexit, но парламент страны отказалсяего поддерживать.

Теперь страна может либо вообще отказаться от выхода из Евросоюза, либо выйти из него без соглашения и, похоже, без правительства.

Провал голосования

Против соглашения о выходе из ЕС проголосовали 432 депутата, документ поддержали всего 202 парламентария, тогда как для его утверждения необходимо было 318 голосов.

Противники соглашения недовольны рядом его условий, в частности, относительно ирландской границы. Они считают, что ограниченные во времени особые условия на границе между британской Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией приобретут постоянный характер и будут мешать заключению новых соглашений о свободной торговле.

Правительство Британии теперь в течение трех дней должно представить свой план дальнейших действий, а дальше есть 5 вариантов развития событий: Brexit без соглашения, новые переговоры с ЕС, всеобщие выборы в Великобритании, повторный референдум и голосование за отставку правительства.

Тереза ​​Мэй накануне предупреждала о "параличе в парламенте", если соглашения отклонят, и сказала, что доверию к политике будет нанесен "катастрофический ущерб", если Великобритания не покинет ЕС и не выполнит волю граждан, проголосовавших на референдуме.

Она также заявила, что не намерена откладывать Brexit или проводить повторный референдум, даже если депутаты не утвердят соглашение.

Есть большая вероятность, что 29 марта Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, ведь Брюссель уже неоднократно заявлял, что не будет пересматривать его условия.

Ранее британские СМИ сообщали, что ЕС все же готовится отложить Brexit, по крайней мере до июля, если Великобритания не одобрит соглашение. Глава МИД Германии подтвердил, что Брюссель может провести новые переговоры.

Дата окончательного выхода Великой Британии из Европейского союза назначена на 29 марта.

Крупнейшее поражение

Британские СМИ в среду, 16 января, сосредоточили внимание на исторически высокой степени неодобрения соглашения о Brexit с ЕС парламентом и при этом предполагают вынесение вотума недоверия премьеру Терезе Мэй.

The Sun вышлa под заголовком "Brextinct" (extinct - вымерший вид), приклеив лицо Мэй на додо - вымершую птицу. Фиаско Мэй названо "крупнейшим парламентским поражением в истории".

Tomorrow's front page: Theresa May's EU deal is dead after she suffered the largest Commons defeat in history https://t.co/v42ielZThE pic.twitter.com/T7o7VoQKgS