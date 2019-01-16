Военные США погибли при взрыве в Сирии - СМИ

Отмечается, что взрыв произошел в центре Манбиджа в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого в момент детонации могли находиться не менее 15 американских военных.
Ответственность за взрыв взяла группировка "Исламское государство".
BREAKING: Explosion hits restaurant in #Manbij. ANHA pic.twitter.com/seyEV0MM6Z— Idris Al Oso (@IdrisAlOso4) January 16, 2019
Breaking: Aerial landing in the city of Manbaj.— Idris Al Oso (@IdrisAlOso4) January 16, 2019
انزال جوي في مدينة منبج. pic.twitter.com/lf9TLyDNe1
Отметим, в декабре 2018 года сирийские курды покинули Манбидж, из-за угроз Турции начать военную операцию.
Позже начался вывод американских войск из Сирии.
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Источник: korrespondent.net
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