Военные США погибли при взрыве в Сирии - СМИ

В результате взрыва в сирийском городе Манбидж погибли от двух до пяти военнослужащих армии США. Как сообщает курдское агентство ANHA, погибли двое военных, еще двое могут быть ранены.

"Источники сообщили нашему корреспонденту в Манбидже, что двое военнослужащих США из четырех эвакуированных после взрыва погибли", - говорится в сообщении.