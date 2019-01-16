Глава МИД Германии посетит Москву и Киев

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в конце недели посетит Россию и Украину. Об этом в среду, 16 января, сообщил официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, передает Укринформ.

"Министр в пятницу совершит визит в Москву, после чего - в Киев", - сообщила Адебар.

В Киеве, по ее словам, Маас встретится с украинским коллегой Павлом Климкиным, с которым обсудит ситуацию на востоке Украины и реформы в стране.

Украинская тематика станет одной из центральных и в ходе встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудят состояние выполнения минских договоренностей, ситуацию в Азовском море.

Также будут обсуждены темы Сирии и будущего членства России в Совете Европы.

При этом отмечается, что основной темой, которую Маас намерен обсудить с Лавровым станет ситуация с Договором о сокращении ракет средней и меньшей дальности. Время визита было выбрано именно потому, что в начале февраля заканчивается 60-дневный срок, который НАТО дало Москве на то, чтобы она доказала приверженность ДРСМД.

"Немецкий министр намерен донести до российской стороны, пока срок действия "ультиматума" не закончился, то, что для Европы, для ФРГ этот Договор важен как основа безопасности и архитектуры сдерживания", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне состоялись переговоры США и России по ракетному договору. Обе стороны остались разочарованы результатми встречи.

Напомним, 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ. В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир. Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

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Источник: korrespondent.net