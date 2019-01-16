На Египет обрушилась мощная песчаная буря. Об этом в среду, 16 января, пишет Egypt Today.
По данным СМИ, в Каире люди выходят на улицы в специальных масках, защищающих от песка.
В городе скорость ветра достигала скорости более 50 км/ч.
Cмотрите фотогалерею: Египет накрыла песчаная буря
Ранее песчаную бурю зафиксировали в северной части Китая.
Также сообщалось, что ранее в Египте песчаная буря на двое суток парализовала транспортное сообщение страны.
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Источник: korrespondent.net
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