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16. 01. 2019

США подтвердили гибель в Сирии четверых военных

В США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих в результате взрыва в сирийском городе Манбидж. Об этом сообщило в среду, 16 января, агентство Reuters со ссылкой на официальный американский источник.

Еще трое американских военных были ранены в результате взрыва в Манбидже, отметил американский официальный представитель.

Как сообщил телеканал Al Hadath, в результате взрыва погибло по меньшей мере 15 человек. Взрыв прогремел внутри или возле ресторана, в котором в момент детонации могли находиться не менее 15 американских военных.

По данным турецкого телеканала NTV, взрыв устроил террорист-смертник.

Anadolu со ссылкой на источники в Манбидже передало, что вертолет армии США совершил посадку недалеко от ресторана, забрал раненых и покинул район инцидента.

Между тем, как отмечает AFP, пропагандистский орган террористической группировки "Исламское государство" подтвердил факт атаки, но не указал на свою причастность к теракту.

Ранее СМИ сообщили, что при взрыве в Манбидже погибли от двух до пяти американских военных. 

Как сообщалось, 14 января президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода войск из Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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