ООН отправляет миротворцев в Йемен

Совет Безопасности ООН в среду, 16 января, проголосовал за британский проект резолюции по размещению в Йемене Специальной миссии ООН в поддержку перемирия в Ходейде, сообщает ТАСС.

Согласно тексту резолюции, дополнительный контингент всемирной организации изначально планируется разместить на полугодовой период. Такое решение призвано способствовать выполнению договоренностей по перемирию в Ходейде, достигнутых йеменскими сторонами в декабре 2018 года в Стокгольме. В письме генсека ООН на имя председателя Совбеза содержится информация о том, что численность новой миссии составит 75 человек.

Договоренность по стратегически важному порту Ходейда, который долгое время оставался ареной ожесточенных столкновений, стала одним из главных итогов прошедших в начале декабря в Швеции консультаций. В рамках нее хуситы и правительство условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод оттуда, а также еще двух портов - Салиф и Рас-Иса - вооруженных формирований. С этой целью был создан мониторинговый комитет, в который вошли представители враждующих сторон и глава наблюдателей ООН Каммэрт.

После вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде обе стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, а фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон так и не произошло. Это привело к тому, что в ООН так и не смогли открыть гуманитарный коридор в городе в назначенный срок, что было согласовано в ходе первого совместного заседания координационного комитета в конце декабря.

Ранее сообщалось о договоренности США и Саудовской Аравии соблюдать мир в Йемене.

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Источник: korrespondent.net