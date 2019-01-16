Бразилия и Аргентина не признали легитимность Мадуро

Президенты Аргентины и Бразилии Маурисио Макри и Жаир Болсонару подтвердили признание оппозиционного парламента Венесуэлы единственным легитимным органом в стране. Об этом в среду, 16 января, заявил аргентинский президент.

"Мы подтвердили свое осуждение диктатуры Мадуро, это насмешка над демократией... На самом деле он палач. Мадуро - диктатор, который пришел к власти в результате фиктивных выборов и привел страну к безнадежной ситуации, к ситуации агонии", - сказал Макри по итогам встречи с Болсонару.