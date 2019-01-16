Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2019, среда, 21:15
-3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
16. 01. 2019

США назвали дату выхода из ракетного договора

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Об этом заявил в среду, 16 января, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает Reuters.

Томпсон, находящаяся сейчас в Брюсселе, вновь обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было. 

Процесс выхода США из договора займет полгода.

Как сообщило агентство Bloomberg, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности. Она добавила, что период времени, который займет разработка таких средств, пока не определен.

Как сообщалось, накануне состоялись переговоры США и России по ракетному договору. Обе стороны остались разочарованы результатми встречи.
 

Напомним, 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена мужу, наблюдая как он ищет свои вещи в шкафу:
- Вот что ты будешь делать когда меня не будет, ты ничего найти не можешь.
- А я просто прятать ничего не буду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.