США назвали дату выхода из ракетного договора

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Об этом заявил в среду, 16 января, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает Reuters.

Томпсон, находящаяся сейчас в Брюсселе, вновь обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было.

Процесс выхода США из договора займет полгода.

Как сообщило агентство Bloomberg, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности. Она добавила, что период времени, который займет разработка таких средств, пока не определен.

Как сообщалось, накануне состоялись переговоры США и России по ракетному договору. Обе стороны остались разочарованы результатми встречи.