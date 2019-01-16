США назвали дату выхода из ракетного договора

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Об этом заявил в среду, 16 января, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает Reuters.
Томпсон, находящаяся сейчас в Брюсселе, вновь обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было.
Процесс выхода США из договора займет полгода.
Как сообщило агентство Bloomberg, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности. Она добавила, что период времени, который займет разработка таких средств, пока не определен.
Напомним, 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.
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Источник: korrespondent.net
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