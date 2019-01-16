При теракте в Найроби погиб американец, переживший 11 сентября

Одним из 15 человек, погибших во время теракта в кенийском Найроби стал американец Джейсон Спиндлер, который выжил во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, сообщает в среду, 16 января, The Sun.

Отмечается, что мужчина находился в отеле в столице Кении, когда четверо террористов совершили нападение. Джейсон Спиндлер был генеральным директором одной управляющей и инвестиционной фирмы в Найроби.

Смерть американского бизнесмена подтвердил его брат.

"С тяжелым сердцем я объявляю, что мой брат Джейсон скончался сегодня утром во время террористической атаки в Найроби… Он был бойцом", - поделился брат Спиндлера.

Джейсон Спиндлер смог выжить 11 сентября 2001 года в США. Тогда он работал в одном из двух здании и смог сбежать, прежде чем они были полностью разрушены.

Напомним, 15 января в столице Кении Найроби была совершена террористическая атака на гостиничный комплекс Dusit. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.

Личности погибших были установлены по их документам, среди жертв оказались гражданин Великобритании и гражданин США. Одиннадцать других - кенийцы, у двух погибших не было удостоверений личности.

Позже стало известно, что спецслужбы ликвидировали шестерых боевиков.

Как известно, 11 сентября 2001 года, был совершен самый крупный в истории человечества теракт. Террористы на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.

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Источник: korrespondent.net