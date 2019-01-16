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16. 01. 2019

Эрдоган назвал возможную цель теракта в Сирии

Теракт в сирийском городе Манбидж, в результате которого погибли американские военные, мог быть совершен с целью повлиять на решение Вашингтона о выводе войск из Сирии. ОБ этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС в среду, 16 января.

"В результате взрыва в Манбидже погибли 27 человек, в том числе пятеро военных США. Не исключено, что это было сделано для того, чтобы как-то повлиять на решение США (вывести войска из Сирии – ред.)", – заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Турецкий лидер напомнил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом " он был решителен в вопросе вывода войск".

Также Эрдоган пообещал продолжить борьбу с боевиками террористической организации "Исламское государство".

Ранее в среду мощный взрыв прогремел в городе Манбидж у ресторана, в котором в этот момент могли находиться не менее 15 американских военных. В США подтвердили гибель четырех военнослужащих, еще трое получили ранения. По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник.

Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода войск из Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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