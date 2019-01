Трамп посчитал все стены в мире

Президент США Дональд Трамп назвал количество стен, существующих на границе разных государств. Соответствующий пост в среду, 16 января, он опубликовал в соцсети Тwitter.

По словам Трампа, в мире существует около 77 заградительных построек. Строительство еще 45 планируется в ближайшей перспективе.

"Более 800 миль стен были построены в Европе только с 2015 года", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что все эти проекты были признаны успешными.

"Остановите преступность на нашей южной границе!" - призвал Трамп.

There are now 77 major or significant Walls built around the world, with 45 countries planning or building Walls. Over 800 miles of Walls have been built in Europe since only 2015. They have all been recognized as close to 100% successful. Stop the crime at our Southern Border!