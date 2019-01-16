В жилом доме Тбилиси произошел взрыв

На окраине Тбилиси вечером в среду, 16 января, произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом корпусе. Об этом сообщает Новости-Грузия.
На месте мобилизованы пожарные, спасатели и скорая помощь. Они пытаются вывести людей из поврежденного здания.
По предварительной информации, в результате взрыва пострадали люди. Их госпитализировали.
Правоохранители проводят эвакуацию всех жителей дома.
Напомним, утром 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты в Ростовской области РФ произошел взрыв. Обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами. По последним данным, погибли пять человек.
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Источник: korrespondent.net
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