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16. 01. 2019

Правительство Мэй преодолело вотум недоверия

Палата общин парламента Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй, информирует Европейская правда в среду, 16 января.

За отставку правительства проголосовали 306 депутатов, против - 325. 

Вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Лейбористская партия после вчерашнего провального голосования за соглашение о выходе из ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем.

Как сообщалось, депутаты отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Также они потребовали отставки правительства страны.

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Источник: korrespondent.net

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