Жертвами взрыва в Тбилиси стали четыре человека

В результате мощного взрыва, который произошел в среду, 16 января, в жилом корпусе на окраине Тбилиси погибли четыре человека. Об этом сообщила телекомпания Rustavi 2.
Изначально сообщалось, что погибли три человека, пострадали шесть детей и взрослый. Позже медики информировали, что один ребенок скончался в больнице.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности в процессе строительства или эксплуатации объекта, приведшее к гибели двух или более человек.
На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.
Власти страны объявили 17 января днем траура.
Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом корпусе в Тбилиси произошел взрыв.
Напомним, утром 14 января в многоэтажном доме в российском городе Шахты произошел взрыв. Обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами. В результате инцидента погибли пять человек.
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Источник: korrespondent.net
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