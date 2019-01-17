Жертвами взрыва в Тбилиси стали четыре человека

В результате мощного взрыва, который произошел в среду, 16 января, в жилом корпусе на окраине Тбилиси погибли четыре человека. Об этом сообщила телекомпания Rustavi 2.

Изначально сообщалось, что погибли три человека, пострадали шесть детей и взрослый. Позже медики информировали, что один ребенок скончался в больнице.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности в процессе строительства или эксплуатации объекта, приведшее к гибели двух или более человек.

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

Власти страны объявили 17 января днем траура.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом корпусе в Тбилиси произошел взрыв.

Напомним, утром 14 января в многоэтажном доме в российском городе Шахты произошел взрыв. Обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами. В результате инцидента погибли пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net