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17. 01. 2019

Теракт в Кении: число погибших увеличилось

Жертвами нападения террористов на отель Dusit в столице Кении стал 21 человек. Об этом в среду, 16 января, сообщило агентство Associated Press.

По данным кенийской полиции, число убитых выросло после обнаружения еще шести тел на месте происшествия и смерти в больнице раненого правоохранителя.

Отмечается, что среди погибших 16 граждан Кении, один британец, один гражданин США, а также три человека, чье гражданство пока не установлено.

В больницу с ранениями были доставлены 28 человек.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 16 человек. Среди них американец Джейсон Спиндлер, который пережил теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Напомним, 15 января в Найроби террористы атаковали гостиничный комплекс Dusit. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.

Во время операции были убиты пять боевиков. Два человека, подозреваемые в содействии террористам, арестованы.

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Источник: korrespondent.net

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