Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2019, четверг, 03:29
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
17. 01. 2019

В США умер известный инвестор Джон Богл

 
В США в возрасте 89 лет скончался Джон Богл − основатель одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний The Vanguard Group. Об этом в четверг, 17 января, сообщило агентство Reuters.

По данным помощника предпринимателя, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Отмечается, что Богл страдал от проблем с сердцем − он перенес шесть сердечных приступов, первый из которых произошел в 1960 году, когда ему было 30 лет.

В 1967 году Боглу установили кардиостимулятор, а в 1996 году сделали пересадку сердца.

Vanguard Group Богл основал в 1975 году. В первый год размер активов под управлением компании составил 1,7 миллиарда долларов, а к 2018 году эта цифра возросла до 5,1 триллиона долларов.

За свою жизнь он написал 13 книг об инвестициях

В 1999 году Fortune назвал Богла одним из четырех гигантов инвестиционного сектора XX века, а в 2014 году Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира.
 
Ранее сообщалось, что в США умерла Нэнси Грейс Роман − одна из создательниц телескопа Хаббл.
 
Умер Жорж Луанже, спасший от нацистов сотни еврейских детей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Жена мужу, наблюдая как он ищет свои вещи в шкафу:
- Вот что ты будешь делать когда меня не будет, ты ничего найти не можешь.
- А я просто прятать ничего не буду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.