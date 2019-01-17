В США умер известный инвестор Джон Богл

По данным помощника предпринимателя, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Отмечается, что Богл страдал от проблем с сердцем − он перенес шесть сердечных приступов, первый из которых произошел в 1960 году, когда ему было 30 лет.
Vanguard Group Богл основал в 1975 году. В первый год размер активов под управлением компании составил 1,7 миллиарда долларов, а к 2018 году эта цифра возросла до 5,1 триллиона долларов.
За свою жизнь он написал 13 книг об инвестициях
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Источник: korrespondent.net
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