В США умер известный инвестор Джон Богл

В США в возрасте 89 лет скончался Джон Богл − основатель одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний The Vanguard Group. Об этом в четверг, 17 января, сообщило агентство Reuters.

По данным помощника предпринимателя, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Отмечается, что Богл страдал от проблем с сердцем − он перенес шесть сердечных приступов, первый из которых произошел в 1960 году, когда ему было 30 лет. По данным помощника предпринимателя, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Отмечается, что Богл страдал от проблем с сердцем − он перенес шесть сердечных приступов, первый из которых произошел в 1960 году, когда ему было 30 лет.

В 1967 году Боглу установили кардиостимулятор, а в 1996 году сделали пересадку сердца.

Vanguard Group Богл основал в 1975 году. В первый год размер активов под управлением компании составил 1,7 миллиарда долларов, а к 2018 году эта цифра возросла до 5,1 триллиона долларов.

За свою жизнь он написал 13 книг об инвестициях

В 1999 году Fortune назвал Богла одним из четырех гигантов инвестиционного сектора XX века, а в 2014 году Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира.

Ранее сообщалось, что в США умерла Нэнси Грейс Роман − одна из создательниц телескопа Хаббл.

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Источник: korrespondent.net