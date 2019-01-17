Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2019, четверг, 05:07
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
17. 01. 2019

Власти Австралии призвали "уважать" вомбатов

На австралийском острове Марайя, который является национальным парком, установят знаки для туристов, призывающие с уважением относиться к животным "с мехом и перьями", а особенно – к вомбатам. Об этом в среду, 16 января, сообщил телеканал CNN.

Как отметил представитель национального парка, никакого особенного инцидента не произошло, однако активность людей, желающих сфотографироваться с животными, растет.

Туристов, в частности, призывают не преследовать животных и их детенышей, не брать их в руки, не подходить слишком близко, не оставлять после себя мусор.

"Мы просим людей принимать тот факт, что вомбаты − дикие животные, и уважать их", − подчеркнул директор агентства по туризму Тасмании Джон Фицджеральд.

На острове Марайя обитает большое количество вомбатов – сумчатых животных, внешне напоминающих небольших медведей или очень крупных хомяков.

Ранее сообщалось, что австралийский вомбат по кличке Хейзель перепутал стиральную машинку с норой.

Столицу Австралии "атаковали" кенгуру

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Жена мужу, наблюдая как он ищет свои вещи в шкафу:
- Вот что ты будешь делать когда меня не будет, ты ничего найти не можешь.
- А я просто прятать ничего не буду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.