В Сенате США требуют допросить переводчиков Трампа

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес и глава комитета по вооруженным силам Джек Рид запросили доступ к переводчикам, присутствовавшим на встречах президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в среду, 16 января, сообщило издание The Hill со ссылкой на письмо сенаторов.

Демократы обратились к Трампу с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить его переводчиков.

"В свете сохранения уровня секретности вокруг вашего взаимодействия с российским лидером мы настаиваем, чтобы переводчики этих взаимодействий, особенно человек, который переводил во время вашей встречи с президентом Путиным в Хельсинки, немедленно стали доступны для интервью с соответствующими комитетами в Конгрессе", − подчеркивается в послании Менендеса и Рида.

Сенаторы также указали, что любые записи бесед Путина и Трампа должны быть сохранены и немедленно представлены Конгрессу "в интересах национальной безопасности США".

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

Как сообщал Корреспондент.net, после встречи президентов США и России в Хельсинки в июле 2018 года сенаторы-демократы Джин Шахин и Билл Паскрел призвали допросить на слушаниях в Конгрессе переводчицу, которая присутствовала на переговорах.

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Источник: korrespondent.net