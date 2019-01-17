Мэй призвала все партии Британии к объединению

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала к объединению все политические силы страны для реализации Brexit. Об этом она заявила в среду, 16 января, сообщает Интерфакс.

"Настало время для того, чтобы сплотиться, чтобы поставить во главу угла национальные интересы и претворить в жизнь итоги референдума", − заявила Мэй в обращении к нации.

Напомним, накануне в британском парламенте состоялось голосование по вотуму доверия правительству, инициированному лидером Лейбористской партии Джереми Корбином. Мэй удержала премьерский пост, получив 325 голосов депутатов в поддержку и 306 против.

"Нам необходимо конструктивно работать вместе над тем, чтобы изложить то, чего хочет парламент. Поэтому я приглашаю членов парламента из всех партий объединить усилия для продвижения вперед", − подчеркнула Мэй.

По ее словам, она намерена провести встречи "с высокопоставленными парламентариями и представителями правительства в ближайшие дни".

В обращении премьер уточнила, что уже обсудила эти вопросы с некоторыми партиями, однако Корбин отказался от обсуждения.

"Я разочарована тем, что лидер Лейбористской партии (Джереми Корбин) пока не принял решения об участии, но наша дверь остается открытой", − отметила Мэй.

Она также добавила, что ее правительство продолжит работать, "чтобы выполнить торжественное обещание, которое мы дали народу страны: реализовать результаты референдума и покинуть Европейский Союз".

Источник: korrespondent.net