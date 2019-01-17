Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2019, четверг, 08:12
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
17. 01. 2019

США будут сдерживать Китай и РФ ядерным арсеналом

 
Президент США Дональд Трамп в четверг, 17 января, представит в Пентагоне доклад по противоракетной обороне. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома на специальном брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.
 
Он отметил, что это первый подобный доклад с 2010 года.
 
По его словам, международное окружение стало более сложным и более угрожающим для страны и Вашингтон продолжает делать ставку на ядерное сдерживание России и Китая.
 
"Что касается России и Китая, то у них есть очень крупный и высокотехнологичный арсенал (ракетного вооружения − ред.), и мы нацелены на то, чтобы полагаться на наше сдерживание, чтобы сдерживать Россию и Китай в этой области", − указал представитель администрации США. 
 
Он подчеркнул, что в противостоянии с Россией и Китаем Вашингтон больше полагается именно на ядерное сдерживание, а не на развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПРО).

При этом представитель Белого дома добавил, что президент США Дональд Трамп стремится наладить хорошие отношения с обеими странами.

"Наши военные возможности являются оборонительными. <...> Наша ПРО направлена против угрозы со стороны стран-изгоев", − заверил чиновник и пояснил, что силы, которые США разместили в Европе, находятся там для того, чтобы противостоять угрозам вне региона, таким, как, например, со стороны Ирана. 

"Мы очень прозрачны с Россией и Китаем относительно наших планов в сфере противоракетной обороны", − заявил он.

Ранее сообщалось, что США намерены усилить систему ПРО с помощью спутников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена мужу, наблюдая как он ищет свои вещи в шкафу:
- Вот что ты будешь делать когда меня не будет, ты ничего найти не можешь.
- А я просто прятать ничего не буду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.