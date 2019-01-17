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17. 01. 2019

Премьер-министр Греции сохранил свой пост

Правительство премьер-министра Алексиса Ципраса получило вотум доверия в парламенте Греции. Об этом в четверг, 17 января, сообщило агенство Интерфакс.
 
Отмечается, что доверие действующему правительству выразил 151 депутат парламента, в том числе 145 из возглавляемой им левой партии СИРИЗА. Против выступили 148.
 
Всего участие в голосовании приняли 299 членов парламента из 300.
 
"Сегодня парламент проголосовал за стабильность. Он дал вотум доверия усилиям по восстановлению международного авторитета страны. Правительству, которое уже изменило Грецию, и будет продолжать до завершения его конституционно установленного мандата, делая особый акцент на потребностях и интересах греческого народа, потребностях и интересах большинства", − подчеркнул Ципрас после голосования.
 
Напомним, 13 января премьер-министр Греции поставил перед парламентом вопрос о доверии правительству, после того, как в отставку ушел министр обороны Панос Камменос, возглавляющий партию "Независимые греки".
 
Он покинул свой пост в знак протеста с ситуацией вокруг переименования Македонии.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 11 января парламент Македонии одобрил внесение поправок в Конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны с Республики Македония на Республику Северная Македония. 
 
Название важнее. Македония застряла на пути в ЕС и НАТО

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Источник: korrespondent.net

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