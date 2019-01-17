В Японии извергся вулкан

На юго-западе Японии на острове Кутиноерабу произошло извержение вулкана. Об этом в четверг, 17 января, сообщает AFP.

"Японский вулкан выбросил пепел и дым в воздух на шесть километров над небольшим южным островом", - говорится в сообщении.

Пока информации об убытках или травмах среди населения не поступало.

気象庁によりますと、午前９時19分ごろ、鹿児島県の口永良部島で、「噴火が発生した」ということです。

今後の情報に注意してください。https://t.co/VUlslMNgMl pic.twitter.com/IgaJMzuBlo — NHKニュース (@nhk_news) 17 січня 2019 р.

Известно, что на острове проживает всего 109 человек. Эвакуация местных жителей не проводилась.

Как отмечается, власти объявили предупреждение желтого уровня, что означает запрет на въезд в зону извержения.

Ранее автоматическая межпланетная станция Юнона запечатлела извержение вулкана на спутнике Юпитера Ио.

Также сообщалось, что в Индонезии вулкан Анак-Кракатау втрое уменьшился после серии извержений.

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Источник: korrespondent.net