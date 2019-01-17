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17. 01. 2019

Декларации с врачами подписали почти 25 млн украинцев - Минздрав

Декларации с семейными врачами подписали почти 25 миллионов украинцев. Об этом заявила на заседании Кабмина исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает в четверг, 17 января, Радио Свобода.

"За неполный год от старта кампании Врач для каждой семьи уже почти 25 миллионов граждан выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра для ребенка. Это больше, чем половина населения нашей страны", - доложила министр.

По ее мнению, благодаря реформам растут зарплаты медиков.

"В большинстве медучреждений, которые заключили договоры с НСЗУ, повысился уровень сервиса: 72% украинцев довольны сервисом, который они получают на первичном звене. Зарплата врача и медсестры выросла в два раза, а, порой, и в три раза", - подчеркнула Супрун.

Ранее для врачей первичной медицинской помощи появилась техническая возможность заключать декларации с украинцами более рекомендованного количества.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения не запретило гражданам вызывать семейного врача или терапевта на дом - этот вопрос должен решаться лично между пациентом и доктором.

Перед этим в Минздраве пояснили, как будут обслуживать украинцев, не выбравших врача.

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Источник: korrespondent.net

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